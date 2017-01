(Agenzia VISTA) Roma, 17 gennaio 2017 La polizia ha arrestato Rosaria Pagano, sorella del boss scissionista Cesare, uno dei primi registi della terribile faida contro il clan Di Lauro. Diciassette gli arresti in tutto per camorra e droga, la donna viene indicata come la reggente del clan dedito al narcotraffico. Inchiesta condotta dai pm Maurizio De Marco e Vincenza Marra, sotto il coordinamento dell'aggiunto Filippo Beatrice.