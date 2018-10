Campagna contro l’utero in affitto: i manifesti shock a Torino

(Agenzia Vista) Torino, 16 ottobre 2018 Sono pochi i manifesti “choc” visibili anche a Torino di Pro Vita Onlus e Generazione Famiglia contro la gestazione per altri. Una campagna che si oppone con fermezza all’utero in affitto e che sui cartelloni, diffusi anche a Roma e Milano, tuona: “Due uomini non fanno una madre”, proponendo un’immagine simbolica forte. Sul manifesto infatti si vedono due uomini che spingono un carrello della spesa con dentro un bambino in lacrime, a voler sottolineare che “i bambini non si comprano “. Courtesy Rete7 agenziavista.it