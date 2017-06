Canada, Mattarella incontra Trudeau e la comunità italiana

Ottawa (askanews) - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in Visita di Stato in Canada, è stato ricevuto al Parliament Hill di Ottawa dal Primo Ministro canadese, Justin Trudeau.Dopo aver incontrato lo Speaker del Senato, George Furey, e lo Speaker della Camera dei Comuni, Geoff Regan, Mattarella e Trudeau si sono intrattenuti a colloquio.Il Capo dello Stato, che poi ha proseguito per Montreal, ha anche incontrato alcuni rappresentanti della comunità italiana alla National Gallery of Canada di Ottawa e alla Casa d'Italia di Montréal.