Canapa Mundi, a Roma arriva la Fiera Internazionale della canapa

Roma, 14 feb. (askanews) - Nel segno della sostenibilità, del benessere, della tradizione e al tempo stesso delle nuove tendenze, tra artigianato, start up e cibo, medicina e cultura, dal 15 al 17 febbraio 2019 torna al PalaCavicchi di Roma Canapa Mundi, una grande festa per famiglie, amatori, appassionati, curiosi, addetti ai lavori, medici e scienziati.Canapa industriale, cannabis light, banche del seme e prodotti per la coltivazione e per l'uso ricreativo, gastronomia made in Italy e gastronomia Vegan, workshop, business networking room, sfilate di moda, presentazione di libri, mostre fotografiche e di fumetti, installazioni artistiche, sala allattamento, spazio bimbi, giochi e premiazioni, Dj area e dancehall: con 250 realtà provenienti da tutto il mondo, Canapa Mundi è la prima fiera italiana dedicata alla pianta e la terza in Europa, e ogni anno porta all'attenzione del grande pubblico le tante risorse che la versatile e polifunzionale canapa offre, proponendo alla città una tre giorni ricca di eventi e incontri per tutti i gusti.Dalla cosmesi al benessere e alle nuove frontiere tra bioedilizia, nutraceutica, medicina e biobonifica. Ma Canapa Mundi è anche arte con 50 Shades of Green, un'installazione d'arte immersiva ed "esperienziale", ispirata dalla canapa e realizzata a partire da canapa tessile tinta in 50 variazioni di colore. E perfino fumetto grazie a Giulia Falciani, artista poliedrica che arriva da Berlino e mostrerà i suoi lavori originali, scherzosi e satirici sulla canapa.