(Agenzia Vista) San Romano in Garfagnana (LU), 02 gennaio 2019 Vigili del Fuoco salvano un cane bloccato su un dirupo, le immagini I vigili del fuoco di Castelnuovo Garfagnana sono intervenuti per soccorrere una cagnetta bloccato su di un dirupo. A dare l’allarme è stato un escursionista che lo ha sentito guaire nel bosco. La squadra è riuscita a portare in salvo la cagnetta di nome “Una“. Courtesy Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it