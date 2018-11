Cane rischia di annegare in una pozza artificiale, salvato dall'intervento dei vigili del fuoco

(Agenzia Vista) Milano, 25 novembre 2018 Una squadra dei vigili del fuoco e il nucleo sommozzatori hanno recuperato a Baranzate, in provincia di Milano, un cane scivolato in una pozza d'acqua artificiale. Tratto in salvo e riconsegnato ai proprietari / Courtesy Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it