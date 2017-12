(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2017 Cannavaro lascia il calcio dopo il triplice fischio sono crollato a terra e ho baciato il campo Termina 1 a 1 la partita tra Roma e Sassuolo. La formazione capitolina, in vantaggio nel primo tempo con Lorenzo Pellegrini, è stata raggiunta nella ripresa da Simone Missiroli che ha regalato il decimo punto in quattro partite alla formazione neroverde. Da segnalare due gol annullati correttamente ai giallorossi grazie alla Var. Nel finale di partita c'è stato il saluto a Paolo Cannavaro che ha giocato l'ultimo match in Serie A prima di intraprendere la carriera da allenatore. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev