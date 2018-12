(Agenzia Vista) Napoli, 11 dicembre 2018 Canoista beccato dalle telecamere mentre abbandona bidone di rifiuti in mare a Napoli Domenica mattina verso le 10,40 un uomo a bordo di una canoa pneumatica di colore blu, uscendo villa Mon Plasir, a ridosso del porticciolo di villa Guercia, trainava un grosso fusto ( bidone ) in ferro per poi abbandonarlo nei pressi della scogliera prospiciente il Club Ondina a Posillipo. "La vicenda sembrerebbe di una gravità assoluta - commentano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il conduttore radiofonico Gianni Simioli che hanno diffuso i video della vergogna - e ci risulta che sia stata già sporta regolare denuncia presso la Capitaneria di Porto che avrebbe avviato una inchiesta. Fonte FB Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it