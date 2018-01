(Agenzia Vista) Roma, 06 gennaio 2018 Canone Rai, Calenda su Twitter: spero di aver chiarito, ora Befana ma per me solo carbone Una divergenza di vedute sul canone Rai tra Matteo Renzi, che ne ha proposto l'abolizione, e Carlo Calenda, sostenitore della tesi opposta, ha generato un dibattito interno al PD e tra la societa' civile che, come spesso oggi accade, si sposta sui social network. Vari i botta e risposta tra Calenda e i cittadini su Twitter, con un post conclusivo che dice ''Spero di aver chiarito la mia posizione, ora befana con i bambini. Per me carbone''. fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev