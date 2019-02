Caos Senato, Forza Italia con gilet blu, Casellati: no folklore

Roma, 27 feb. (askanews) - Scene di caos in Senato durante le dichiarazioni di voto per il via libera al decreto che contiene quota 100 e reddito di cittadinanza. Durante l'intervento di Annamaria Bernini, i suoi colleghi di Forza Italia hanno indossato dei gilet blu con scritto "Sì lavoro, no bugie".Caos in Senato durante le dichiarazioni di voto per il via libera al decreto che contiene quota 100 e reddito di cittadinanza. Durante l'intervento di Annamaria Bernini, i suoi colleghi di Forza Italia hanno indossato dei gilet blu con scritto "Sì lavoro, no bugie"."Vorrei ricordare che il folklore non appartiene all'aula del Senato ma soltanto alle piazze", ha risposto la presidente del Senato Casellati chiedendo di togliere i gilet.Situazione ancora più confusa durante l'intervento di Paola Taverna, più volte interrotto. "Si limiti a fare dichiarazione tranquilla", le ha detto Casellati che poi ha concluso con un appello a tutti: " "Se continuiamo a usare toni irrispettosi - ha detto - diamo un cattivo esempio anche ai cittadini che ci stanno guardando e che poi saranno legittimati a rivolgersi a noi con gli stessi toni violenti. Si possono usare toni forti senza arrivare a espressioni violente, riferimenti a impiccagioni e manette sono da censurare perché richiamano un concetto di giustizia di popolo che è contraria al nostro percorso di Stato di diritto".