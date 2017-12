(Agenzia Vista) Napoli, 30 dicembre 2017 Capodanno a Napoli l'allestimento del palco che ospitera' il concerto in piazza del Plebiscito Fervono i preparativi per il capodanno nel capoluogo partenopeo. In costruzione il palco a piazza del Plebiscito che ospitera' il concertone con artisti internazionali, italiani e campania. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev