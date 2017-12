(Agenzia Vista) Napoli, 30 dicembre 2017 Capodanno a Napoli, boom di turisti, alberghi sold out e strade affollate Sono migliaia i turisti che hanno preso d'assalto le strade del capoluogo partenopeo per trascorrere queste feste di capodanno. Negli alberghi sono rimaste poche stanze libere e le strade principali, come via Chiaia e via Toledo, sono gia' affollate. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev