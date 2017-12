(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2017 Capodanno a Roma, gli ultimi preparativi per il concertone a Circo Massimo I preparativi per la notte di Capodanno nella capitale. A Circo Massimo si sta allestendo il concertone con iniziative anche nelle zone limitrofe. Previste restrizioni all'accesso e molteplici controlli per scongiurare il pericolo attentati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev