Capodanno cinese: i mille colori della notte di Hong Kong

Hong Kong (askanews) - La notte di Hong Kong si tinge di mille colori per il capodanno cinese tra danze, luci e parate. Tra le più popolari e spettacolari, la Danza del Leone (per scacciare gli spiriti maligni) e quella del Drago (per invocare i benigni draghi cinesi). La tradizione consiglia di vestirsi di rosso, il colore della fortuna, e di scambiarsi oggetti caratteristici o buste con piccoli doni, spesso con piccole somme di denaro, il tutto è accompagnato dagli immancabili giochi pirotecnici. Non mancano personaggio dei cartoni animati e pupazzi di ogni genere che vengono immortalati con gli onnipresenti smartphone.