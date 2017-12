(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2017 Capodanno, in Nuova Zelanda hanno gia' stappato lo spumante, i festeggiamenti da Auckland Ad Auckland, in Nuova Zelanda, il conto alla rovescia è già iniziato e la mezzanotte è scoccata alle ore 12 italiane, il 2018 per cui è già arrivato, anche se dall'altra parte del globo. _Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev