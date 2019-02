Capodanno lunare, la sfilata notturna per le vie di Hong Kong

Milano, 5 feb. (askanews) - La comunità cinese di tutto il mondo dà il benvenuto all'anno del maiale nel giorno in cui si celebra il capodanno lunare cinese.A Hong Kong è stata organizzata una straordinaria sfilata notturna per festeggiare il nuovo anno secondo la tradizione, con canti e balli in abiti variopinti e con lo scambio di doni e denaro.