(Agenzia Vista) Milano, 25 luglio 2019 E' stato presentato presso palazzo dei Giureconsulti a Milano il nuovo libro del segretario dell'Ugl Paolo Capone dal titolo #POPULECONOMY, l'economia per le persone e non per le elites finanziarie, alla serata hanno preso parte l'onorevole Alessandro Morelli, Carlo Buttaroni e il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti, l'incontro è stato moderato da Claudio Branchino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev