Carceri francesi nel caos per protesta degli agenti penitenziari

Gradignan (askanews) - Tensione in Francia per l'agitazione degli agenti di polizia penitenziaria che sta bloccando decine di carceri. Le guardie da giorni sono in agitazione e ci sono stati anche alcuni scontri con i detenuti e con le altre forze dell'ordine. In discussione, rivendicazioni salariali e garanzie di sicurezza.La ministra della Giustizia Nicole Belloubet ha annunciato che riceverà i sindacati dopo il rifiuto da parte di questi ultimi delle proposte del governo.Domenica sera si è verificata l'ennesima aggressione, questa volta nel carcere di Longuenesse, nel Nord del paese dove un detenuto ha assalito alcune guardie con la gamba di un tavolo di ferro, ferendo gli agenti alle braccia.