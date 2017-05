Card. Bassetti: family day e gender? La dottrina è molto chiara

Roma, (askanews) - "Su quelli che sono i principi dell'etica cristiana, è chiaro che la Chiesa ha quei principi, principi evangelici, principi che rispettano la persona. La dottrina della Chiesa è molto chiara, e continua a proporre la sua dottrina. La Chiesa entra e non può non farlo anche in dialogo con il mondo di oggi. Io non ho paura del dialogo, ho paura del pressappochismo, di quando qualcuno si mette a dialogare e non ha una identità chiara e non sa dove andare a parare. Per poter dialogare bisogna essere molti solidi nei propri principi e si sa anche accogliere la posizione dell'altro". Così il neo-presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Gualtiero Bassetti, intervenendo a conclusione della 70esima assemblea generale della Cei.