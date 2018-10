(Agenzia Vista) Napoli, 12 ottobre 2018 Career Week all'Università Parthenope Napoli, 300 talenti indirizzati al mondo del lavoro, speciale Oltre 30 aziende nazionali e multinazionali sono state impegnate in presentazioni di un'ora dedicate a laureandi e neolaureati in cerca della prima occupazione. Tutte le attività della Career Week sono state curate da Fondazione Emblema, la Fondazione leader in Italia nell'ideazione di progetti di orientamento al lavoro ed organizzatrice della Borsa del Placement. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it