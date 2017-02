(Agenzia Vista) Piemonte VdA - 18 febbraio 2017 Ha preso ufficalmente il via l'edizione 2017 del carleve' d Turin, l'attesa manifestazione che, programmata lo scorso weekend, era stata rinviata a causa delle cattive condizioni meteorologiche. Carri allegorici e gruppi in maschera hanno potuto sfilare da Corso Regina Margherita, in prossimita' del parco della Pellerina, interessando tutta l'area verde cittadina. Courtesy Rete7