San Paolo del Brasile (askanews) - Il Brasile festeggia il suo carnevale, rinomato in tutto il mondo, la cui apoteosi si celebra nelle strade di Rio de Janeiro, sulle sue spiagge e nei suoi cortei coloratissimi e stravaganti. Ma negli ultimi anni anche San Paolo, città molto più seriosa e business oriented, ha visto le sue sfilate crescere di popolarità. Anche perché molti brasiliani preferiscono restarsene a casa in attesa che passi la peggior recessione economica registrata in un secolo.