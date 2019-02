Carnevale di Nizza, tra Trump e Macron spunta #MeToo e Weinstein

Nizza, 18 feb. (askanews) - Per il 135esimo Carnevale di Nizza si è scelto il tema "Re del cinema" per celebrare i cento anni degli studios cinematografici de La Victorine.Durante la tradizionale parata con i carri allegorici, molte le caricature di volti noti del cinema francese e americano, come Gerard Depardieu, Charlie Chaplin, Marilyn Monroe e Alfred Hitchcock, accanto ai politici come Donald Trump, il presidente Emmanuel Macron con la moglie Brigitte e Vladimir Putin.Rimanendo in tema "cinematografico", quest'anno è spuntato anche Harvey Weinstein, il produttore Usa finito al centro degli scandali sugli abusi sessuali, su un carro accanto a un'attrice con in mano un cartello a sostegno del movimento del #MeToo.