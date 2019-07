Carola Rackete torna libera, Salvini: “Sentenze così vanno contro l'Italia”

(Agenzia Vista) Calabria, 02 luglio 2019 Finché sarò ministro dell'Interno io vado avanti, non mollo, sentenze come queste vanno contro l'Italia mi impongono di lavorare ancora di più”. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini in una diretta Facebook. _Courtesy Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev