Carovana di migranti, Trump: "Esercito schierato, non faremo entrare nessuno"

(Agenzia Vista) Whashington, 1 Novembre 2018 "Abbiamo tra le 5.800 unità di personale militare ai confini, e possiamo salire tra 10.000 e i 15.000. Non entrerà nessuno, non lo permetteremo. Se guardate cosa è successo in Messico due giorni fa con la rozzezza di queste persone nella seconda carovana che si è fermata, e francamente anche nella prima e adesso ce n'è un'altra che si sta formando in Salvador. Noi stiamo pensando di bloccare gli aiuti in quesi paesi perché non stanno facendo niente per gli Americani. L'immigrazione è un argomento davvero pericoloso e non permetteremo a nessuno di entrare nel nostro Paese senza avere il benessere del nostro Paese." Queste le parole del presidente degli Stati Uniti Donal Trump durante delle dichiarazioni alla stampa fuori dalla Casa Bianca.