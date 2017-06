Carta ambiente Bologna, Bonaccini (Pres Emilia Romagna): obiettivo migliore sostenibilita'

(Agenzia Vista) Bologna, 08 giugno 2017 I sindaci delle citta' metropolitane si sono dati appuntamento a Rocchetta Mattei per siglare il Patto di Bologna per l'Ambiente, che pone obiettivi specifici per la sostenibilita' della citta'. ''Se tutte le citta' metropolitane riducono le emissioni e aumentano la sostenibilita' - ha affermato il minstro dell'ambiente Galletti - ne giovera' tutto il Paese''. La firma del patto rientra nell'ambito di #All4TheGreen, l'iniziativa che offre convegni, eventi di piazza, mostre, installazioni, interventi di riqualificazione, dialogo interreligioso, che rpecede il G7 dei ministri dell'Ambiente in programma a Bologna l'11 e 12 giugno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev