Carter e i suoi nuggets: il tweet più ritwittato di sempre

Roma, 9 mag. (askanews) - Un sedicenne americano ha battuto il record di Ellen DeGeneres e il suo famoso selfie della notte degli Oscar, fino ad ora il tweet più ritwittato di sempre, davanti a quello dell'abbraccio tra Barack e Michelle Obama per festeggiare il rinnovo del mandato alla Casa Bianca.Ma Carter Wilkerson (@carterjwm), con la richiesta d'aiuto su Twitter per ottenere una fornitura gratuita di nuggets della catena di fast food Wendy's per un intero anno, è arrivato a 3,42 milioni di Retweet, sorpassando i 3,4 milioni di Ellen. Una sfida partita quasi per gioco, quando Carter i primi di aprile, aveva chiesto quanti retweet sarebbero stati necessari per avere i loro famosi bocconcini di pollo fritti garantiti per un anno.Nel tweet di risposta, Wendy's ne chiedeva 18 milioni e il ragazzo ha accettato la sfida, rispondendo "Consider it done" ("Consideratelo già fatto"). Così è partita la campagna per arrivare al traguardo. Twitter ha risposto alla sua richiesta in modo sorprendente. Anche giganti come Microsoft, Google e Amazon e personaggi pubblici, come il senatore della Florida Marco Rubio (@marcorubio) o l'attrice Kathy Griffin (@kathygriffin)sono scesi in campo per sostenerlo.Il ragazzo è diventato sempre più popolare: se il primo aprile il suo account contava 138 followers, ora ne ha più di 100mila e l'hashtag #NuggsForCarter ha un'Emoji dedicata, con una scatola di nuggets di Wendy's.La catena di fast food gli fornirà una gift card per nuggets gratuita valida un anno, oltre a una donazione di 100mila dollari a nome di Carter a favore della Dave Thomas Foundation for Adoption, che trova e assegna una casa e una famiglia ai bambini in affidamento. Una causa per cui lo studente sta raccogliendo denaro anche sul suo sito nuggsforcarter.com.