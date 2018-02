(Agenzia Vista) Roma, 08 febbraio 2018 Casaleggio da noi parlamentarie in altri decidono 3 o 4 La conferenza stampa del M5S per presentare la funzione di Activism della piattaforma Rousseau con Davide Casaleggio, Paola Taverna, Alfonso Bonafede, Enrica Sabatini e Davide Casaleggio che afferma così rispondendo alla stampa: "Io ho un ruolo in Casaleggio Associati in quanto ci lavoro, ho un ruolo in Rousseau, in quanto presto la mia attivita' come volontario, non ottengo alcuna retribuzione per questa attivita', non c'e' un conflitto d'interesse". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev