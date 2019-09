Casaleggio: spero in un governo solido con un partner più leale

Roma, 3 set. (askanews) - "Avevo sentore di un grande volontà di partecipazione a questo voto che effettivamente è stata confermata, perché le persone vogliono poter partecipare, anche se qualcuno vota nel senso contrario è comunque contento per aver potuto votare".Lo ha detto Davide Casaleggio, rispondendo ad una domanda sotto la sede dell'associazione Rousseau commentando l'esito del voto M5S sul nuovo governo."Sono soddisfatto per la grande partecipazione, questo è un grande risultato che avrebbe reso orgoglioso anche chi Rousseau lo ha inventato e per questo un pensiero sicuramente va anche a lui", ovvero al padre Gianroberto.Inoltre, sul governo nascente con il Pd, Casaleggio ha aggiunto: "Il governo nascente? Spero sia più solido" e "con un partner più leale del precedente".