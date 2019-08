(Agenzia Vista) Roma, 06 agosto 2019 Casapound, scritta rimossa dal palazzo dai militanti I militanti di Casapound hanno rimosso le scritte dal palazzo occupato in via Napoleone III perché oggi scadeva il termine dei 10 giorni per la rimozione delle lettere sulla facciata dell'edificio. "Siamo pronti a rimettere le lettere in qualsiasi momento, anche domani. Certamente lo faremo quando cadrà Virginia Raggi, che non sarà rieletta sindaco di Roma", afferma Andrea Antonini, vicepresidente di Casapound Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev