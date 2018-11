Casellati: ''Fondi per viaggio in Usa studenti Righi Napoli. Di fronte al merito lo Stato c'è''

(Agenzia Vista) Roma, 14 novembre 2018 Casellati riceve studenti napoletani Di fronte al merito lo Stato c e La presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, ha accolto a Palazzo Giustiniani i tre studenti napoletani dell'Istituto Tecnico Industriale "Augusto Righi", che si sono piazzati al secondo posto nella competizione aerospaziale "Zero Robotics" organizzata dal Massachusetts Institute of Technology e dalla Nasa. Il Senato metterà a disposizione i fondi per permettere loro di andare negli Stati Uniti e partecipare così alla fase finale del concorso. Così la Casellati: "Non è per noi possibile che di fronte al merito, di fronte a una capacità che è stata espressa, questi giovani non potessero portare a termine questa esperienza per una mancanza di fondi. Di fronte al merito lo Stato c'è e ci deve essere sempre" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev