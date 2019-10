Roma, 23 ott. (askanews) - La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha partecipato in Giappone, in rappresentanza dell'Italia, alla cerimonia d'intronizzazione dell'imperatore Naruhito.Il Presidente Casellati ha anche visitato l'Istituto Italiano di Cultura di Tokyo dove ha incontrato il direttore, Paolo Calvetti, e i docenti e i ricercatori italiani operativi in Giappone.