Il senatore di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, ha lanciato uno spot provocatorio in vista della votazione al Senato sull'immunità per il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini. Grasso ha ipotizzato un sequestro di studenti, come risposta politica ad una protesta su una fantomatica riforma della scuola. Il paradosso creato da Grasso viene usato per rimarcare che Salvini deve sottoporsi ad un giusto processo. Fonte: VISTA Agenzia Televisiva Parlamentare / Alexander Jakhnagiev