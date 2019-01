Caso Diciotti, Grillo: "Preoccupato per il Governo? Non ho sensazioni"

(Agenzia Vista) Milano, 30 gennaio 2019 "Se sono preoccupato per il Governo? Non ho sensazioni..". Ha risposto così il fondatore del Movimento 5 stelle Beppe Grillo a Milano dopo lo spettacolo 'Insomnia' andato in scena per due serate al Teatro Del Verme. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev