Washington, 27 set. (askanews) - Qualche decina di manifestanti si è riunita di fronte al Senato Usa, dove la Commissione Giustizia ascolta Christine Blasey Ford, la professoressa che accusa il candidato di Donald Trump alla Corte Suprema Brett Kavanaugh di una aggressione sessuale quando erano adolescenti. I manifestanti hanno cartelli che dicono "We believe you", "ti crediamo".