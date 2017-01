(Agenzia VISTA) Napoli, 13 gennaio 2017 'Corruzione in Sanita' e' il titolo del convegno a cui ha preso parte Raffaele Cantone, presidente Anac, a Palazzo du Mensil. Il convegno e' stato occasione per tornare sulla vicenda dei pazienti curati a terra all'ospedale di Nola, secondo Cantone 'Quei medici vanno premiati e non puniti perche' nonostante non fossero in possesso degli strumenti necessari hanno curato i pazienti invece di mandarli a casa'. AltrimondiNews