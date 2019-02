Caso Sea watch, Roberto Fico: le persone vanno sempre salvate

Roma, 4 feb. (askanews) - "Io oggi sono il presidente della Camera e come terza carica dello Stato sento l'esigenza di affermare principi e valori generali che appartengono alla Costituzione: le persone vanno sempre salvate. Se ci sono persone che stanno male, considerato che non sono sacchi di patate, dopo un minuto devono essere fatti sbarcare".Così il presidente della Camera, Roberto Fico, ospite di "Che Tempo che fa" di Fabio Fazio su Rai1 ha risposto ad alcune domande sui migranti e il recente caso della Sea Watch. "Altra questione politica è fare la voce grossa con l'Europa, ma non bisogna lasciare le navi lontano dai porti" ha aggiunto.(Le immagini di Raiplay.it)