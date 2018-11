Caso Skripal, spunta un nuovo video con i due sospettati russi

Londra, (askanews) - La polizia britannica ha diffuso nuove immagini in cui si vedono i due cittadini russi, sospettati di avere tentato di uccidere l'ex spia russa Sergey Skripal, mentre camminano verso casa sua, prima che Skripal subisse l'attacco con un agente nervino.Le immagini, recuperate dalle telecamere di sicurezza, mostrano Alexander Petrov e Ruslan Boshirov, queste le identità che risultano dai documenti, anche se il governo britannico ritiene siano nomi falsi, mentre sembrano scattare foto al loro arrivo nella cittadina di Salisbury, lo scorso 4 marzo. Proprio quel giorno Skripal e la figlia Yulia furono ritrovati su una panchina privi di sensi, secondo la polizia britannica in seguito all'inalazione dell'agente nervino Novichok.Mosca nega con fermezza che i due siano membri del servizio di intelligence militare e allo stesso tempo i sospettati, intervistati alla tv russa, hanno dichiarato di essersi recati a Salisbury come turisti.Ma la polizia britannica sostiene che i due sono stati colti dalle telecamere di sicurezza nelle immediate vicinanze della casa di Skripal, subito prima dell'attacco.