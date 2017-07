Cassano: Berlusconi e Renzi diversi, uno crea e l'altro distrugge

Bari, 22 lug. (askanews) - "Non credo che Berlusconi e Renzisiano simili. Berlusconi è nato per costruire, per federare, permettere insieme tutte quelle forze moderate e ha aggiunto delleforze che non sono moderate come la Lega Nord, è riuscito dopotanti anni a creare un rapporto con la Lega Nord. Renzi mi pareche invece di ricostruire stia distruggendo, non so se gli èrimasto qualche amico ancora. Sono due culture diverse, non sonouguali". Lo ha detto il senatore Massimo Cassano, dopo le suedimissioni da sottosegretario, commentando le parole dell'exministro Costa a proposito dell'affinità tra il segretario del Pde il leader di Forza Italia.