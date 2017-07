(Agenzia Vista) Napoli, 15 luglio 2017 Catena umana per il Vesuvio promossa da Verdi, Arci Napoli, Arcigay e la Radiazza. E' stato inoltre presentato il progetto per il rinverdimento del Vesuvio grazie ai contributi dei cittadini. "Vogliamo difenfere il nostro territorio - ha detto Borrelli, consigliere regionale dei Verdi- pensare al futuro per prevenire nuove tragedie. Le polemiche le lasciamo alla politica". AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev