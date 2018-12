(Agenzia Vista) Roma, 20 dicembre 2018 Cavatassi torna in Italia Primi mesi detenzione tanta paura la lettura mi ha aiutato Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha ricevuto a Montecitorio Denis Cavatassi, l'imprenditore abruzzese rientrato in Italia dopo l'assoluzione dalla condanna a morte in Thailandia dove ha trascorso 7 anni di detenzione per l'accusa di omicidio del suo socio e dopo essere stato assolto dalla condanna a morte. Queste le parole di Fico al termine dell'incontro: "Sono contento di averlo qui con la sua famiglia, e dico grazie a questa famiglia che non ha mai mollato e che ha mobilitato tanta opinione pubblica. Io ho offerto il mio contributo con il Ministero degli Esteri e l'ambasciatore Galanti. Questa vicenda dimostra che quando c'e' sinergia tra le Istituzioni lo Stato porta a casa il risultato. Oggi e' un giorno di felicita', ed a Denis auguro il meglio".. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev