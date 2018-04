Cena per la stampa della Casa Bianca, la corrosiva Michelle Wolff

Washington, (askanews) - E' un appuntamento annuale; i presidenti degli Stati Uniti tengono un discorso e ascoltano di buon grado battute irriverenti alla cena dei corrispondenti accreditati presso la Casa Bianca. Invece per il secondo anno Donald Trump ha snobbato l'evento.E i riflettori si sono puntati su Michelle Wolff: la comica che non ha risparmiato battute al vetriolo per nessuno; in primo luogo per la capa dell'ufficio stampa Sarah Sanders, che non si è per niente divertita."A me Sarah piace un sacco, davvero. E' piena di risorse. Brucia i fatti e usa la cenere per farsi quel bellissimo effetto "smokey eyes". Forse ci è nata." ha detto per esempio Wolff. E ancora: "Trump vuole dare le armi agli insegnanti. E io lo sostengo perché così possono rivederle per comprarsi cose tipo i quaderni". E ancora: "E' pazzesco che la campagna Trump fosse in contatto con la Russia, mentre la campagna Hillary non era neanche in contatto con il Michigan."Piovono critiche sulla comica. E intanto Donald Trump ha passato la giornata proprio in Michigan a tenere un comizio, e ha scelto una città che si chiama Washington, non a caso. Avrete sentito che ero stato invitato a un altro evento stasera, la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca, ha detto. Ma preferisco essere a Washington, Michigan, che a Washington DC. E dal Michigan, Trump ha annunciato che potrebbe incontrare il leader nord coreano Kim Jong Un entro poche settimane.