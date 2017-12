(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2017 Cenone di Capodanno, i programmi di turisti e cittadini a Roma Turisti e residenti di tutte le età si preparano a trascorrere l'ultima notte del 2017 a Roma. C'è chi mira al tradizionale evento in piazza al Circo Massimo e chi invece preferisce stare a casa o optare per un ristorante, di sicuro la notte romana è abbastanza grande per poter accontentare tutti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev