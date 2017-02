Centinaia di cetacei spiaggiati in Nuova Zelanda

Farewell Spit (askanews) - Straordinaria mobilitazione per cercare di salvare oltre 400 esemplari di globicefali, che si sono spiaggiati per cause sconosciute lungo le coste della Nuova Zelanda.Questi cetacei sono parenti stretti più dei delfini, che richiamano per l'aspetto, nonostante le maggiori dimensioni, che delle balene come erroneamente vengono chiamati per via del termine inglese pilot whale."E' sempre un rischio reinstradarle verso il mare, speriamo che quelle che siamo riusciti a liberare non tornino indietro. Lo spiaggiamento dei cetacei è purtroppo frequente e spesso causato dall'impatto delle attività umane" spiega Mark Rigby che coordina i soccorsi.Il globicefalo è un cetaceo che vive e si organizza in gruppo, è sufficiente quindi il problema di pochi individui per condurre l'intero branco fuori rotta.