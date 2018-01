(Agenzia Vista) Napoli, 31 gennaio 2018 Centro assistenza LGBT a Napoli, Poletti: istituzioni e territori per affermare diritti, speciale E' nato il primo centro di assistenza per persone LGBT della citta', nel quartiere San Carlo all'Arena. Il centro ha l'obiettivo di assistere persone LGBT o famiglie nel cui nucleo ci sono persone LGBT che hanno difficolta' a relazionarsi, per non perdere quell'amore e affetto familiare che spesso e' minato da queste situazioni. "Questa casa non e' un albergo", e' questo il nome della strutture, dara' anche un supporto legale alle vittime di violenza. All'inaugurazione hanno partecipato Giuliano Poletti, ministro del Lavoro, e Vladimir Luxuria, attivista LGBT. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev