Centrodestra, Parisi: con elezione Tajani radicati nel Ppe

Roma, (askanews) - "Penso che l'elezione di Antonio Tajani alla presidenza del Parlamento europeo sia un evento molto importante per l'Italia. Molto più importante di quanto adesso non immaginiamo".Stefano Parisi commenta così ad askanews il successo di Tajani, a margine di un convegno a Palazzo Giustiniani a Roma sulla figura di Giorgio Usai e il suo contributo alla regolamentazione del mercato del lavoro, analizzando gli scenari che si aprono in Europa e in Italia soprattutto nel centrodestra."Il precedente presidente era il tedesco Schulz, il fatto che adesso l'Italia sia ai vertici del Parlamento europeo, con un italiano del Partito popolare europeo, ha tanti significati - prosegue Parisi -. Un significato interno all'area del centrodestra perchè radica in maniera molto forte il centrodestra nel Ppe e quindi fornisce una risposta chiara alle discussioni che ci sono all'interno del centrodestra. E' importante poi in Europa, perchè un presidente del parlamento Ue espressione di un paese del Mediterraneo saprà portare le istanze di un'Europa che deve essere più vicina ai cittadini europei, che dia sicurezza sui grandi temi dell'immigrazione, del terrorismo internazionale, della sicurezza dei nostri confini. Un'Europa nuova che deve meno soffocare i cittadini e dare invece loro maggiore sicurezza. Sicuramente Antonio Tajani con la lunga esperienza che ha saprà interpretare questo spirito. Credo che sia un grande e importante giorno in Europa: l'Italia può essere oggi, con Draghi e Tajani, molto più forte e autorevole in Europa di quanto non sia stata nell'ultimo periodo".Per Tajani si è trattato "di una scelta chiara, l'Italia deve essere in Europa ma da protagonista, non soltanto stare lì col cappello in mano a chiedere flessibilità. Deve tornare ad essere autorevole, la presidenza Tajani sarà in questo uno straordinario aiuto al quale devono accompagnarsi politiche di riforma in Italia che ci rafforzino nel nostro ruolo in Europa. Dobbiamo rappresentare i nostri interessi in Europa, e sicuramente questo passaggio con l'elezione di Tajani sarà fondamentale".