Cervi cadono in un canale, le immagini del salvataggio dei vigili del fuoco

(Agenzia Vista) Pordenone, 12 ottobre 2018 A Rauscedo (Pn) i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere quattro cervi caduti in un canale. Dopo averli recuperati in buone condizioni, gli animali sono stati liberati in aperta campagna / Courtesy Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it