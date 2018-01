(Agenzia Vista) New York, 06 gennaio 2018 Cervo a New York, il freddo spinge gli animali selvatici piu' vicini alla citta' Il freddo sta affligendo tutti gli Stati Uniti, anche gli animali hanno difficolta' a procaccirsi il cibo, come, probabilmente, questo cervo che e' arrivato nella zona abitata di New York per cibarsi di una siepe all'interno di un giardino di un'abitazione. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev