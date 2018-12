(Agenzia Vista) Milano, 16 dicembre 2018 Cesare Battisti, Salvini: "Se Bolsonaro mi invita in Brasile a riprenderlo vado subito" "In questi giorni mi sto sentendo con il presidente Bolsonaro, se mi inviterà ad andare in Brasile a riprendere Cesare Battisti io andrò al volo". Queste le parole di Matteo Salvini, ministro dell'Interno, intervenuto alla scuola di formazione politica della Lega. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it