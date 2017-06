(Agenzia Vista) Torino, 03 giugno 2017 Piazza San Carlo si sta riempiendo per l'evento più atteso, la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. I tifosi accorrono euforici davanti a uno dei due maxischermi allestiti - l'altro si trova a Parco Dora - lanciandosi in pronostici, scongiuri, goliardiche imitazioni. E qualcuno non è propriamente juventino... Courtesy Rete7 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev